



Атака по Сакам в Крыму: спутник зафиксировал последствия. Фото

Последствия ракетной атаки ВСУ на аэродром "Саки" в оккупированном Крыму видны на спутниковых снимках, опубликованных изданием "Крым.Реалии" в понедельник, 29 июля. На них видны темные пятна на участке аэродрома, где базировались самолеты Су-30, что может указывать на пожар и взрывы.



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Как известно, Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что 26 июля ракетные войска нанесли удар по аэродрому Саки. По данным ряда телеграмм-каналов, в результате атаки были поражены два Су-30СМ. В ту ночь в Крыму раздавались взрывы, и сообщалось о повреждении радиолокационной станции и боекомплекта оккупантов.



На данный момент разрешение спутникового снимка не позволяет полностью оценить масштабы разрушений.



