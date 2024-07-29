



"Хезболла" начала переброску высокоточных ракет на фоне угрозы Израиля

"Хезболла" начала переброску ракет с высокоточным наведением, поскольку Израиль угрожает начать ответные действия против Ливана после удара в выходные, в результате которого в субботу погибли 12 детей в северной друзской деревне Мадждаль-Шамс.



Официальный представитель одной из ливанских группировок сообщил The Associated Press, что позиция "Хезболлы" не изменилась и что поддерживаемая

Ираном группировка не хочет полномасштабной войны с Израилем, но если война начнется, она будет сражаться без ограничений.



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По словам чиновника, который говорит на условиях анонимности, чтобы обсудить секретную военную деятельность, вчера "Хезболла" начала перевозить некоторые из своих "умных ракет с точным наведением", чтобы использовать их в случае необходимости.



С начала войны в Газе в октябре "Хезболла" выпустила по Израилю тысячи ракет и десятки беспилотников со взрывчаткой. По оценкам Израиля, арсенал "Хезболлы" насчитывает 150 000 ракет и ракетных комплексов, включая ракеты с точным наведением.

