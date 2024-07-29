



Президент Ирана: "Любая атака на Ливан будет иметь последствия для Израиля"

Любой возможный удар Израиля по Ливану будет иметь серьезные последствия для Израиля, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщают государственные СМИ Ирана.



Израиль пообещал жестко ответить "Хезболле" за ракетный обстрел футбольного поля на Голанских высотах в субботу, в результате которого погибли 12 детей и подростков.



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"Любая возможная атака Израиля на Ливан будет иметь серьезные последствия для Израиля", - цитируют Пезешкиана иранские государственные СМИ.



"Мы готовы улучшить наши отношения с Францией на основе взаимного доверия", - добавил Пезешкиан в разговоре с Макроном.



Макрон поговорил с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в воскресенье, сообщило французское президентство, поскольку Париж стремится предотвратить более широкую эскалацию между Израилем и "Хезболлой".



По словам президента, Макрон напомнил Нетаниягу, что Франция готова сделать "все, чтобы избежать новой эскалации в регионе, передав послания всем сторонам, вовлеченным в конфликт".

