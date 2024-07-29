



Полиция предъявит обвинения подозреваемым во ввозе 216 кг кокаина из Коста-Рики



Полиция арестовала шестерых жителей центра Израиля по подозрению во ввозе 232 килограммов кокаина на миллионы шекелей, а также в незаконном обороте и хранении наркотиков, налоговых правонарушениях и сговоре с целью совершения преступления.



По версии следствия, наркотики были ввезены из Коста-Рики.



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В прошлом месяце полиция обнаружила 16 кг кокаина в ящике с рисом и переносном багаже в жилом доме в Герцлии. Дальнейшее расследование привело к пресечению перевозки наркотиков в порту Хайфы. Там было изъято 216 кг вещества.



Полиция подала заявление прокурору против четырех подозреваемых. Расследование в отношении еще одного продолжается. Подозреваемым будут предъявлены обвинения.