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Полиция предъявит обвинения подозреваемым во ввозе 216 кг кокаина из Коста-Рики
29.07.2024 18:25 Алина Груднева

Полиция предъявит обвинения подозреваемым во ввозе 216 кг кокаина из Коста-Рики


Полиция арестовала шестерых жителей центра Израиля по подозрению во ввозе 232 килограммов кокаина на миллионы шекелей, а также в незаконном обороте и хранении наркотиков, налоговых правонарушениях и сговоре с целью совершения преступления. 

По версии следствия, наркотики были ввезены из Коста-Рики.

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В прошлом месяце полиция обнаружила 16 кг кокаина в ящике с рисом и переносном багаже в жилом доме в Герцлии. Дальнейшее расследование привело к пресечению перевозки наркотиков в порту Хайфы. Там было изъято 216 кг вещества. 

Полиция подала заявление прокурору против четырех подозреваемых. Расследование в отношении еще одного продолжается. Подозреваемым будут предъявлены обвинения.

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