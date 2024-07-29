



Железная дорога во Франции восстановила работу после диверсии

Железная дорога во Франции полностью восстановила работу после диверсии, совершенной в день открытия Олимпийских игр.



По данным газеты Le Figaro, успешно устранены последствия саботажа на трех ветках.



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Оператор SNCF объявил о завершении ремонтных работ, которые проводились с утра пятницы, 26 июля, до воскресенья, 28 июля.



"Тестовые испытания дали убедительные результаты, линии можно использовать в обычном режиме", – сказано в сообщении.



По состоянию на понедельник, 29 июля, поезда курсируют в штатном режиме. Проблем с этим не ожидается.