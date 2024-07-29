



Угроза войны: авиакомпании отменяют и задерживают рейсы в Бейрут

Авиакомпания Middle East Airlines объявила о задержке нескольких рейсов в Ливан и из Ливана из-за опасения возможного расширения боевых действий между Израилем и "Хезболлой".



Полностью рейсы пока что, как и в случае с MEA, не отменяются. В компании заверили, что пока что их задерживают, в некоторых случаях на час.



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"Этот шаг обусловлен техническими причинами, связанными с распределением страховых рисков для самолетов", - сказано в объявлении.



По данным Flightradar24, авиакомпании Lufthansa и Eurowings отменили три рейса в Бейрут, запланированных на понедельник.



Turkish Airlines также отменили два рейса ночью в воскресенье. Турецкая авиакомпания SunExpress, Aegean Airlines и Ethiopian Air также отменили рейсы, запланированные на понедельник.