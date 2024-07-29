



Олимпийские игры: медальный зачет на 29 июля

На Олимпийских играх в Париже США лидируют по общему количеству завоеванных медалей.



Представлен медальный зачет по состоянию на 29 июля.



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Так, на счету США уже 12 медалей: 3 золота, 6 серебряных и 3 бронзовых.



На втором месте оказалась Франция с 8 медалями: 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые.



На третьем месте расположилась Япония с 7 медалями: 4 золота, 2 серебра и одна бронзовая.



Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже. Всего будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. В Олимпиаде участвуют 10 500 спортсменов из 206 стран мира.



В целом, медальный зачет с расчетом на количество золотых медалей, выглядит следующим образом:





