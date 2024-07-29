



Олимпийский огонь в Париже нес парализованный паралимпиец

Кевин Пьет был молодым французским теннисистом 11 лет назад, когда авария на мотоцикле прервала его спортивный полет навсегда.



Вместо того чтобы бросить любимый вид спорта, Кевин вернулся в теннис в качестве паралимпийца и стал “пилотом” экзоскелета в компании, разрабатывающей роботизированное устройство для ходьбы. Он был одним из первых испытателей экзоскелета. Кевин внес вклад в усовершенствование механизма и участвовал в “кибатлонах” — соревнованиях, в которых люди с ограниченными возможностями используют вспомогательные технологии для выполнения повседневных дел.



Во вторник Кевин Пьетт нес Олимпийский факел, чтобы вдохновить всех людей заниматься спортом, и тем самым вошел в историю: он стал первым спортсменом, который нес факел, используя экзоскелет.

