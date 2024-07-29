



Анкара сравнила Нетаниягу с Гитлером

Министерство иностранных дел Турции в очередной раз сравнило Израиль с нацистской Германией.



Соответствующее заявление было сделано после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Еврейскому Государству вторжением.



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"Точно так же, как геноцидный Гитлер встретил свой конец, такая же участь ожидает и геноцидного Нетаниягу. Те, кто пытался уничтожить палестинцев, будут привлечены к ответственности, как и нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев. Вы не сможете уничтожить палестинцев", - сказано в заявлении.



Ранее Эрдоган пригрозил Израилю вторжением, заявив, что нужно быть сильными, чтобы защитить палестинцев. В ответ появились призывы об исключении Турции из НАТО.