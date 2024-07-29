Выборы в Венесуэле: Мадуро объявлен победителем
Власти Венесуэлы объявили Никоса Мадуро победителем на президентских выборах, состоявшихся в воскресенье, 28 июля.
Согласно сообщению Национального избирательного совета, по итогам обработки 80% бюллетеней он набирает 51,2% голосов.
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В свою очередь, кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес набирает 44%.
Тем временем, поступают сообщения о том, что вооруженные силы входили на избирательные участки и забирали с собой урны для голосования.
Комментируя предварительные итоги голосования, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Венесуэлу опубликовать окончательные результаты, чтобы "обеспечить прозрачность и подотчетность".