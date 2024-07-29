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Главе МВД Франции прислали письмо со следами чумы
29.07.2024 08:35 Алина Груднева

Главе МВД Франции прислали письмо со следами чумы

Министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену прислали письмо с порошком, которое в ходе исследования дало положительный результат на чуму.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

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Письмо, адресованное главе МВД Франции, выявлено в почтовом сортировочном центре вблизи Дижона. Конверт не был маркированным, из-за чего вызвал у рабочих подозрение.

Внутри был порошок и письмо с расистскими оскорблениями. После первого теста, который дал положительный результат на чуму, проводится более глубокое исследование. Не исключено, что первый результат был ложным.

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