Новости » Происшествия
На подстанции в Белгородской области прогремели взрывы
29.07.2024 07:44 Алина Груднева

На подстанции в Белгородской области прогремели взрывы

В ночь на 29 июля на подстанции в Белгородской области из-за атаки беспилотников прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщают местные паблики.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что это произошло в поселке Томаровка Яковловского городского округа.

После атаки дронов на подстанцию населенный пункт был обесточен. Что примечательно, местный губернатор сообщал лишь о воздушной тревоге, а о последствиях ничего не сказал.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы