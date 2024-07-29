На подстанции в Белгородской области прогремели взрывы
В ночь на 29 июля на подстанции в Белгородской области из-за атаки беспилотников прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар.
Об этом сообщают местные паблики.
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Уточняется, что это произошло в поселке Томаровка Яковловского городского округа.
После атаки дронов на подстанцию населенный пункт был обесточен. Что примечательно, местный губернатор сообщал лишь о воздушной тревоге, а о последствиях ничего не сказал.