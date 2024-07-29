



Кто стоит за диверсией на железной дороге во Франции

Париж склоняется к выводам, что за саботажем на железной дороге в день открытия Олимпийский игр стоят "крайне левые экстремисты".



Такое заявление в эфире телеканала France 2 сделал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.



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"Мы идентифицировали профили нескольких человек", — сообщил министр.



По его словам, поиск диверсантов, чьи действия носили характерные черты "крайне левых экстремистов" продолжается.



Ранее Дарманен также сообщал, что следствие не исключает иностранного следа в диверсии.