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Кто стоит за диверсией на железной дороге во Франции
29.07.2024 09:52 Алина Груднева

Кто стоит за диверсией на железной дороге во Франции

Париж склоняется к выводам, что за саботажем на железной дороге в день открытия Олимпийский игр стоят "крайне левые экстремисты".

Такое заявление в эфире телеканала France 2  сделал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

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"Мы идентифицировали профили нескольких человек", — сообщил министр.

По его словам, поиск диверсантов, чьи действия носили характерные черты "крайне левых экстремистов" продолжается. 

Ранее Дарманен также сообщал, что следствие не исключает иностранного следа в диверсии.

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