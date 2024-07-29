



Польшу накрыл ураган: есть погибшие, обесточены дома

Польшу накрыл ураган с грозами и шквальными порывами ветра.



По данным RMF24, в результате непогоды погибли как минимум два человека.



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Ураган накрыл северную и центральную часть Польши. Нанесен значительный ущерб. В Лодзи дерево упало на 60-летнюю женщину. В результате, она погибла. На озере Негоцин ветер опрокинул парусник, из-за чего погиб еще один человек.



Всего из-за непогоды было опрокинуто 18 лодок и парусников. В Варминско-Мазурском воеводстве эвакуированы три детских лагеря. Около 30 тысяч домохозяйств обесточены из-за повреждения линий электропередач. Спасательные работы продолжаются.