Польшу накрыл ураган: есть погибшие, обесточены дома
Польшу накрыл ураган с грозами и шквальными порывами ветра.
По данным RMF24, в результате непогоды погибли как минимум два человека.
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Ураган накрыл северную и центральную часть Польши. Нанесен значительный ущерб. В Лодзи дерево упало на 60-летнюю женщину. В результате, она погибла. На озере Негоцин ветер опрокинул парусник, из-за чего погиб еще один человек.
Всего из-за непогоды было опрокинуто 18 лодок и парусников. В Варминско-Мазурском воеводстве эвакуированы три детских лагеря. Около 30 тысяч домохозяйств обесточены из-за повреждения линий электропередач. Спасательные работы продолжаются.
UWAGA— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 28, 2024
Na Pojezierzu Mazurskim oraz Suwalskim na jeziorach bardzo niebezpiecznie. Porywy wiatru mogą sięgać 100km/h !!! pic.twitter.com/g5di8cKn2J