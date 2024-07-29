



Lufthansa: полетов в Бейрут не будет до 5 августа

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке рейсов в Бейрут до 5 августа.



Соответствующее объявление было сделано на фоне ожидания удара Израиля в ответ на убийство детей в Маджаль-Шамс.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Представитель Lufthansa сообщил агентству AFP, что рейсы в Ливан были отменены из-за "текущих событий на Ближнем Востоке".



Ранее стало известно о задержках и отменах рейсов, а также о возможном закрытии воздушного пространства Ливана в связи с растущей напряженностью.