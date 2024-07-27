



Lufthansa потребовала наказания для экоактивистов

Авиакомпания Lufthansa потребовала наказания для климатических активистов за задежки рейсов во Франкфурте.



Об этом сообщает немецкое издание BILD.



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Компания призвала взыскать с них штраф, который, по неподтвержденным данным, превышает один миллион евро. Также Lufthansa потребовала компенсации за сотни задержанных или отмененных рейсов.



"Мы будем требовать возмещения ущерба, нанесенного нам климатическими активистами во Франкфурте. Так же, как мы поступили после акций в Гамбурге, Дюссельдорфе и Берлине. Уже сейчас можно предположить, что сумма ущерба будет значительно выше, поскольку пострадало гораздо больше рейсов и пассажиров", - сообщил изданию представитель компании.



Речь идет об активистах, которых 25 июля прорвались на территорию аэропорта во Франкфурте, приклеили себя к взлетно-посадочным полосам, парализовав тем самым работу воздушного хаба на несколько часов.