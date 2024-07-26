



Эвакуация Евроаэропорта: инцидент исчерпан

Пресс-служба Евроаэропорта сообщила о том, что воздушный хаб вновь открылся, а рейсы постепенно возобновляются.



"Пассажирам предлагается связаться со своей авиакомпанией для получения информации о своем рейсе. Желаем вам безопасного и счастливого путешествия", - сказано в сообщении.



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Французско-швейцарский аэропорт Базеля — Мюлуза ранее был эвакуирован "из соображений безопасности". Подробности об инциденте до сих пор не раскрываются.