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Париж освободомлен об угрозах израильтянам и всем участникам Олимпиады
26.07.2024 14:42 Алина Груднева

Париж освободомлен об угрозах израильтянам и всем участникам Олимпиады

В Париже осведомлены об угрозах нападений на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Об этом сообщил дипломатический источник во Франции, комментируя слова министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.

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"Начато расследование по факту диверсий, направленных на французскую железнодорожную инфраструктуру. Наши спецслужбы и силы безопасности активно работают над тем, чтобы найти виновных в этих преступных действиях и привлечь их к ответственности", - сказал источник. 

Он добавил, что в Париже осознают угрозы и в отношении израильских спортсменов на Олимпиаде.

"Делегации и граждане государства Израиля получит высочайший уровень безопасности", - добавил он.

Ранее Кац предупредил, что иранцы планируют осуществить теракты против израильской делегации и всех участников Олимпиады.
 

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