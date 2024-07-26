Париж освободомлен об угрозах израильтянам и всем участникам Олимпиады
В Париже осведомлены об угрозах нападений на Олимпийских и Паралимпийских играх.
Об этом сообщил дипломатический источник во Франции, комментируя слова министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.
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"Начато расследование по факту диверсий, направленных на французскую железнодорожную инфраструктуру. Наши спецслужбы и силы безопасности активно работают над тем, чтобы найти виновных в этих преступных действиях и привлечь их к ответственности", - сказал источник.
Он добавил, что в Париже осознают угрозы и в отношении израильских спортсменов на Олимпиаде.
"Делегации и граждане государства Израиля получит высочайший уровень безопасности", - добавил он.
Ранее Кац предупредил, что иранцы планируют осуществить теракты против израильской делегации и всех участников Олимпиады.