



На президентских выборах в Венесуэле может случиться все что угодно

Воскресные президентские выборы в Венесуэле оказались гораздо более важными, чем многие из нас ожидали год назад.



Тогда предполагалось, что президент Николас Мадуро и его коалиция — полностью контролируют все ветви власти, а также вооруженные силы и нефтяную промышленность. Кроме того, в связи с обвинениями США и открытым расследованием предполагаемых преступлений, проводимым прокуратурой Международного уголовного суда против человечества, нависшего над ними, они мало думали о риске поражения.



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С другой стороны, оппозиционная коалиция, долгое время спорившая между собой по поводу того, участвовать или воздерживаться в несправедливых выборах, а деморализованное и измученное население отвергало их в таком же количестве, что и правительство Мадуро, казалось, что оппозиционная коалиция находится в плохом положении для эффективного участия в выборах. И ведущий кандидат на тот момент, Мария Корина Мачадо, была политической фигурой, наиболее связанной с бойкотом выборов.



Однако всего год спустя Венесуэла приближается к выборам, которые, хотя и очень далеки от свободных и честных, выглядят конкурентными. Действительно, обе стороны прогнозируют, что смогут победить в воскресенье.



Как это произошло?



Правительство Мадуро жаждет международного признания. Мадуро и его чиновники считают, что им удалось успешно справиться со смертью Уго Чавеса и с тем, что они считают попыткой империалистов отстранить их от власти. Пережив эти проблемы, они теперь хотят консолидировать экономику путем нормализации отношений с остальным миром и понимают, что для этого потребуются подобие честных выборов. Они пошли на риск, надеясь, что в определенный момент оппозиция отойдет в сторону и воздержится.



Администрация Байдена жаждет решить проблему Венесуэлы, учитывая важность страны в геополитике, энергетической безопасности и иммиграции. Она помогла в переговорах по прошлогоднему Барбадосскому соглашению, предложив смягчение санкций в обмен на избирательные рамки, которые, хотя с тех пор во многом нарушались правительством Мадуро, внесли важный вклад в создание этого момента.



Несмотря на эти нарушения, оппозиция благодаря своему собственному процессу обучения решительно встала на избирательный путь. На каждом шагу, когда правительство использовало свой контроль над институтами, чтобы усложнить этот избирательный путь — отказывая избирательным органам в организации праймериз, дисквалифицируя кандидатуру Мачадо, отказывая в регистрации альтернативному кандидату, арестовывая работников предвыборной кампании и активистов и ограничивая международное наблюдение — кандидат и оппозиция в более широком смысле обошли барьер, приспособились к новой обстановке и продолжили наступление.



Поскольку новый кандидат от оппозиции, Эдмундо Гонсалес, опережает Мадуро на двадцать-тридцать пунктов, по мнению наиболее серьезных социологов, оппозиция настроена оптимистично. Митинги оппозиции вызвали большой эффект по всей стране. Но правительство также демонстрирует уверенность, утверждая, что его собственные опросы и "большие данные" дают ему преимущество в 8-10 пунктов. Ни то, ни другое не обязательно не соответствует действительности.



Социологи, демонстрирующие огромное преимущество оппозиции, значительно промахнулись в своих электоральных прогнозах с 2017 года, почти в каждом случае переоценивая голоса оппозиции. Почему? Во-первых, почти восемь миллионов венесуэльцев эмигрировали с 2014 года, уменьшив население, характеристики которого никто толком не понимает с момента последней переписи, проведенной в 2011 году. Фактически, только правительство имеет действительно точную картину населения, используя данные, которые оно собирает из своих электронных систем "Карта Отечества", которая необходима для получения ряда государственных льгот.



Более того, измерение предпочтений населения – это не то же самое, что прогнозирование результатов голосования. Просто сделать поправку на "вероятных избирателей" недостаточно. Конечно, мобилизация избирателей является общепринятой частью избирательной демократии, и злоупотребление официальными ресурсами для мобилизации избирателей всегда было частью игры в Венесуэле. Но при Чавесе оно достигло невероятных высот, включая не только использование служебных транспортных средств и правительственных учреждений, но и создание puntos rojos — контрольно-пропускных пунктов, где люди должны регистрировать факт своего голосования.



В условиях, когда большинство избирателей не уверены в тайне голосования, это может мобилизовать и даже склонить голоса в пользу правительства. Сообщается, что в некоторых случаях государственных служащих заставляли отправлять своим начальникам фотографии бумажных голосов. Эти и другие манипуляции могут иметь серьезно искажающий эффект.



