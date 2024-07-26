Новости » Культура
Монастырь в Газе включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
26.07.2024 17:15 Алина Груднева

Монастырь в Газе включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Монастырь Святого Иллариона в Газе, который является одним из древнейших на Ближнем Востоке, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду Ассомо в комментарии AFP.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"В нынешних условиях войны это единственный способ защитить объект от разрушения", — сообщил он.

Уточняется, что объект был построен в четвертом веке. Он был включен в список находящихся под угрозой исчезновения объектов по требованию палестинцев.

"Еще до 7 октября организация была обеспокоена состоянием сохранности объектов из-за отсутствия адекватной политики по защите наследия и культуры в Газе", - сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы