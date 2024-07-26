



Монастырь в Газе включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Монастырь Святого Иллариона в Газе, который является одним из древнейших на Ближнем Востоке, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.



Об этом сообщил директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду Ассомо в комментарии AFP.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"В нынешних условиях войны это единственный способ защитить объект от разрушения", — сообщил он.



Уточняется, что объект был построен в четвертом веке. Он был включен в список находящихся под угрозой исчезновения объектов по требованию палестинцев.



"Еще до 7 октября организация была обеспокоена состоянием сохранности объектов из-за отсутствия адекватной политики по защите наследия и культуры в Газе", - сказано в заявлении.