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Во Франции расследуют угрозы в адрес президента Израиля
26.07.2024 15:15 Алина Груднева

Во Франции расследуют угрозы в адрес президента Израиля

Во Франции начали расследование после поступления угроз в адрес президента Израиля Ицхака Герцога в преддверии старта Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает французская газета "L'EQUIPE".

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Уточняется, что в социальных сетях неоднократно поступали угрозы для жизни Герцога.

По данным "Исраэль Хайом", за угрозами стоит подозреваемый, проживающий в пригороде Парижа. Несколько дней назад он опубликовал в сети X сообщение о намерении совершить нападение на президента Израиля.

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