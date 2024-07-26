



Во Франции расследуют угрозы в адрес президента Израиля

Во Франции начали расследование после поступления угроз в адрес президента Израиля Ицхака Герцога в преддверии старта Олимпийских игр в Париже.



Об этом сообщает французская газета "L'EQUIPE".



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Уточняется, что в социальных сетях неоднократно поступали угрозы для жизни Герцога.



По данным "Исраэль Хайом", за угрозами стоит подозреваемый, проживающий в пригороде Парижа. Несколько дней назад он опубликовал в сети X сообщение о намерении совершить нападение на президента Израиля.