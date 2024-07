Сектантская исламская политика – будущее западного мира?

В Великобритании это уже произошло. Глядя на ситуацию в британском правительстве, можно только задаться вопросом: куда все пойдет дальше?



Джулио Меотти — итальянский журналист Il Foglio, который два раза в неделю ведет колонку для Arutz Sheva. Он является автором 20 книг, в том числе "Нового Шоа", в котором исследуются личные истории жертв террора в Израиле, опубликованного Encounter. Его статьи публиковались в таких изданиях, как Wall Street Journal, Gatestone Institute и Die Weltwoche. Он также является научным сотрудником Ближневосточного форума.



Глядя на сегодняшнюю Англию, Поль Верлен переписал бы: Je suis l’Empire à la fin de la décadence.



Великий еврейский историк Давид Абулафия пишет в The Telegraph, что "выживание Соединенного Королевства как маяка свободы" находится под угрозой.

Предупреждение одного из ведущих специалистов по Средневековью не должно остаться незамеченным.



После 14 лет провала консерваторов начинается долгий провал лейбористов.



Кейр Стармер, новый премьер-министр, потерял многих действующих членов парламента от Лейбористской партии и потенциальных министров кабинета из-за "независимых сторонников Газы": Шоката Адама (Лестер), Аднана Хуссейна (Блэкберн) и Икбала Хуссейна Мохамеда (Дьюсбери). Мы являемся свидетелями возникновения явно исламской внутренней политики, члены которой избираются по явно исламским спискам. "Про-ХАМАС" в настоящее время является шестым по величине политическим блоком в парламенте.



В новом парламенте значительное число депутатов будут заседать по указанию определенной этнической или религиозной общины и будут служить предполагаемым интересам этих же общин.



В Бирмингеме теневой министр юстиции от Лейбористской партии Муслим Шабана Махмуд отклонил вызов Ахмеда Якуба, активиста, выступающего за независимость Газы. "Никогда недопустимо отказывать кому-либо в вере, клеймить его как неверного", — сказал Шабана. "Я знаю, как выглядит мусульманин. Мусульманин похож на меня. Я знаю, что такое мусульманские ценности. Мусульманские ценности — мои".



Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором Якуб заявил, что британские мусульмане "почувствуют гнев Аллаха", если пригласят лейбористских политиков в свои дома или позируют с ними для фото.



Именно здесь в конечном итоге оказывается Англия, где левому исламскому политику приходится бороться за место против исламского активиста за независимость.



За несколько дней до выборов Анджела Рейнер, "красная королева лейбористов", второй номер в партии Стармера и новый заместитель премьер-министра, обратилась к мусульманам, чтобы попросить их проголосовать. Ведь она не просит: она умоляет. "Я знаю, что люди недовольны тем, что происходит на Ближнем Востоке", — сказала им Анжела. "Если бы моя отставка с поста депутата привела сейчас к прекращению огня, я бы это сделала".



Аяан Хирси Али пояснила, что Лейбористская партия примет закон, защищающий ислам от критики. "Под давлением исламского лобби, власть которого растет, новое лейбористское правительство рассматривает возможность принятия закона, который нанесет необратимый ущерб свободе слова и подавит любую возможность критиковать радикальный ислам".



После Брексита Англия под руководством фальшивых консерваторов отказалась от польского сантехника и румынского плотника, чтобы иметь совершенно смехотворные неевропейские показатели иммиграции. Настолько нелепо, что даже лейбористы сделали вид, что хотят что-то с этим сделать.

Давайте посмотрим на три города, где победили исламские парламентарии: Лестер, Блэкберн и Дьюсбери.



"В Лестере все — меньшинство", — озаглавила The Guardian, радуясь "концу белого и христианского большинства в городе". Христианство заменено исламом: "В Лестере мечеть Деобанди, построенная в 2000 году, выходит на эдвардианскую церковь Святого Филиппа, строительство которой началось в 1909 году. Прихожане церкви насчитывают 30 человек, представляющих собой смесь белых, индийцев и африканцев а мечеть через дорогу вмещает 500 человек".



The Independent триумфально объявила: "Лестер — первый город, где белые составляют меньшинство". Город исламизировался настолько быстро, что сегодня мусульманское население составляет 20 процентов (в 2001 году мусульман было 11 процентов). Сегодня ислам составляет большинство среди детей в городе.



В Блэкберне более 40 мечетей, четверть населения уже мусульмане, а также районы, на 95 процентов населенные этническими меньшинствами.



А Дьюсбери? В статье "Среди мечетей" Эд Хусейн посещает мечеть в Дьюсбери: "В мечети есть "шариатский отдел", который занимается разводами и браками. Мечеть была церковью...".



На этой неделе на автобусных остановках Лондона появились новые плакаты: "Аллах". И приглашения пожертвовать закят в мечети.



Это будет то, что мы увидим в стране, которая долгое время была маяком свободы и достоинства.