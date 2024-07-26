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Греция закупит у США два десятка F-35
26.07.2024 15:30 Алина Груднева

Греция закупит у США два десятка F-35

Греческое правительство одобрило закупку 20 истребителей F-35 у США.

По данным информационного агентства АР, закупка будет осуществлена в рамках масштабной модернизации Вооруженных сил Греции.

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Поставки стартуют в 2028 году. Стоимость сделки составляет около 3,5 млрд долларов.

В ходе визита на военную авиабазу возле Афин министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что покупка F-35 создаст мощное сдерживающее присутствие в регионе.

"Мы продолжим реализацию этой обширной программы, оснащая нашу страну и укрепляя ее оборону", – сообщил представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

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