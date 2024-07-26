



Глава МИД Израиля: Иран планирует теракты на Олимпиаде

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал хаос во Франции перед стартом Олимпийских игр в Париже.



"Акты саботажа на железнодорожной инфраструктуре по всей Франции в рамках подготовки к открытию Парижской Олимпиады планировались и осуществлялись под вдохновением оси Ирана и радикального ислама", - сказал он.



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По словам израильского министра, он уже предупреждал ранее своего французского коллегу о возможности таких провокаций.



"Я предупредил, что иранцы планируют осуществить теракты против израильской делегации и всех участников Олимпиады, и о необходимо усилить превентивные меры безопасности, чтобы сорвать их заговор. Свободный мир должен остановить Иран сейчас же, пока не стало слишком поздно", - призвал он.