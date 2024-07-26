



В Литве готовят планы эвакуации населения на случай войны

В Литве разрабатывают план массовой эвакуации гражданского населения на случай войны.



Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



План обсудили министр внутренних дел Агне Билотайте, представители минобороны, министерства транспорта и коммуникаций, Национального центра управления в кризисных ситуациях и других учреждений.



В ходе встречи были согласованы обязанности и задачи по подготовке к эвакуации населения. С соответствующим планом обратилось к муниципалитетам министерство внутренних дел в начале июля.

