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В Литве готовят планы эвакуации населения на случай войны
26.07.2024 11:02 Алина Груднева

В Литве готовят планы эвакуации населения на случай войны

В Литве разрабатывают план массовой эвакуации гражданского населения на случай войны.

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

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План обсудили министр внутренних дел Агне Билотайте, представители минобороны, министерства транспорта и коммуникаций, Национального центра управления в кризисных ситуациях и других учреждений.

В ходе встречи были согласованы обязанности и задачи по подготовке к эвакуации населения. С соответствующим планом обратилось к муниципалитетам министерство внутренних дел в начале июля.
 

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