Посол РФ в Румынии вызван "на ковер" после инцидента с БПЛА
Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах России после инцидентов с нарушением воздушного пространства страны дронами "Шахед", которые были запущены по Украине.
Об этом сообщает издание Agerpres со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.
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В МИД выразили российскому дипломату протест в связи с инцидентами. Также в Румынии осудили атаки россиян на украинскую гражданскую инфраструктуру.
В ведомстве также заявили, что военные удары, особенно в непосредственной близости к румынской границе, являются безответственными и ставят под угрозу национальную безопасность страны.