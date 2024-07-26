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Посол РФ в Румынии вызван "на ковер" после инцидента с БПЛА
26.07.2024 10:05 Алина Груднева

Посол РФ в Румынии вызван "на ковер" после инцидента с БПЛА

Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах России после инцидентов с нарушением воздушного пространства страны дронами "Шахед", которые были запущены по Украине.

Об этом сообщает издание Agerpres со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.

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В МИД выразили российскому дипломату протест в связи с инцидентами. Также в Румынии осудили атаки россиян на украинскую гражданскую инфраструктуру.

В ведомстве также заявили, что военные удары, особенно в непосредственной близости к румынской границе, являются безответственными и ставят под угрозу национальную безопасность страны.

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