



Посол РФ в Румынии вызван "на ковер" после инцидента с БПЛА

Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах России после инцидентов с нарушением воздушного пространства страны дронами "Шахед", которые были запущены по Украине.



Об этом сообщает издание Agerpres со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.



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В МИД выразили российскому дипломату протест в связи с инцидентами. Также в Румынии осудили атаки россиян на украинскую гражданскую инфраструктуру.



В ведомстве также заявили, что военные удары, особенно в непосредственной близости к румынской границе, являются безответственными и ставят под угрозу национальную безопасность страны.