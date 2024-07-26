



Несколько стран призвали к немедленному прекращению огня в Газе

Лидеры Австралии, Новой Зеландии и Канады выступили с совместным заявлением по поводу войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.



Они призвали к "немедленному прекращению огня".



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Три страны выразили поддержку предложения, одобренного Израилем, относительно освобождения заложников и прекращения огня.



"Призываем все вовлеченные стороны к деэскалации и проявлению сдержанности. Гражданское население должно быть защищено, и для решения гуманитарной ситуации необходимо постоянное увеличение потока помощи по всей Газе", - сказано в заявлении.



Австралия, Новая Зеландия и Канада также повторили, что по-прежнему осуждают террористическую организацию ХАМАС за резню, устроенную в Израиле 7 октября.