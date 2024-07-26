OpenAI запустит поисковик на основе ИИ
Американская научно-исследовательская организация OpenAI запускает умную поисковую систему SearchGPT на основе искусственного интеллекта.
Поисковик будет иметь доступ к данным в сети в режиме реального времени.
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По словам разработчика, SearchGPT будет не просто выдавать ссылки, но также сможет их упорядочить и понимать.
Более того, для точности в поисках запросов умному поисковику можно будет задавать уточняющие вопросы.