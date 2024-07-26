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В Бразилии - первые в мире жертвы от лихорадка Оропуш
26.07.2024 12:02 Алина Груднева

В Бразилии - первые в мире жертвы от лихорадка Оропуш

Тропическая вирусная инфекция, которая передается человеку при укусах комаров и мошек, унесла жизни двух женщин в Бразилии.

По данным министерства здравоохранения страны, пациентки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш. 

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В штате Баия умерли инфицированные женщины в возрасте до 30 лет. По данным минздрава Бразилии, симптомы напоминают тяжелую форму лихорадки Денге. 

С начала 2024 года по всей стране было зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заражения этим вирусом.

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