



В Бразилии - первые в мире жертвы от лихорадка Оропуш

Тропическая вирусная инфекция, которая передается человеку при укусах комаров и мошек, унесла жизни двух женщин в Бразилии.



По данным министерства здравоохранения страны, пациентки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш.



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В штате Баия умерли инфицированные женщины в возрасте до 30 лет. По данным минздрава Бразилии, симптомы напоминают тяжелую форму лихорадки Денге.



С начала 2024 года по всей стране было зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заражения этим вирусом.