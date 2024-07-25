



Эксперты воодушевлены эффектом новой вакцины против СПИДа

Согласно результатам исследования, прививки, используемые для лечения СПИДа, на 100% эффективны.



Прививки, сделанные американским производителем лекарств Gilead, в настоящее время одобрены для лечения ВИЧ в нескольких регионах.

Согласно новому исследованию, прививки, используемые для лечения СПИДа два раза в год, на 100% эффективны в предотвращении новых инфекций у женщин.

В ходе исследования, в котором приняли участие около 5000 человек в Южной Африке и Уганде, среди молодых женщин и девочек, получивших прививки, не было случаев заражения.

Прививки, произведенные американским производителем лекарств Gilead и продаваемые под торговой маркой Sunlenca, в настоящее время одобрены для лечения ВИЧ в нескольких регионах.

Согласно результатам исследования, прививки, используемые для лечения СПИДа, на 100% эффективны.По данным исследования, проведенного с участием около 5000 человек в Южной Африке и Уганде, среди молодых женщин и девочек, получивших прививки, не было инфекций. В группе, получавшей ежедневные профилактические таблетки, примерно 2% заразились ВИЧ от инфицированных половых партнеров."Видеть такой уровень защиты просто потрясающе", - сказал Салим Абдул Карим об инъекциях. Он является директором исследовательского центра СПИДа в Дурбане, Южная Африка, и не участвовал в исследовании.Прививки, произведенные американским производителем лекарств Gilead и продаваемые под торговой маркой Sunlenca, одобрены в США, Канаде, Европе и других странах, но только в качестве средства для лечения ВИЧ. Компания заявила, что ждет результатов тестирования на мужчинах, прежде чем обращаться за разрешением на использование препарата для защиты от инфекции.Результаты, полученные у женщин, были опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии и обсуждались на конференции по СПИДу в Мюнхене. Компания Gilead оплатила исследование, и некоторые исследователи являются сотрудниками компании. Из-за неожиданно обнадеживающих результатов исследование было прекращено досрочно, и всем участникам предложили прививки, также известные как ленакапавир.Хотя существуют и другие способы предотвращения ВИЧ-инфекции, такие как презервативы или таблетки для ежедневного приема, постоянное их использование является проблемой в Африке. В новом исследовании только около 30% участников, которым давали профилактические таблетки Трувада или Дескови от компании Gilead, действительно принимали их — и эта цифра со временем снизилась.Перспектива делать прививку два раза в год является "совершенно революционной новостью" для наших пациентов, сказала Тандека Нкоси, которая помогала проводить исследование Галаад в Фонде здоровья Десмонда Туту в Масифумелеле, Южная Африка. "Это дает участникам выбор и просто устраняет всю стигму в отношении приема таблеток" для профилактики ВИЧ.Эксперты, работающие над прекращением распространения СПИДа, воодушевлены прививками Sunlenca, но обеспокоены тем, что компания Gilead еще не договорилась о доступной цене для тех, кто в них больше всего нуждается. Компания заявила, что будет проводить "программу добровольного лицензирования", предполагая, что только избранному числу производителей дженериков будет разрешено их производить."У компании Gilead есть инструмент, который может изменить траекторию эпидемии ВИЧ", — сказала Винни Бьянима, исполнительный директор женевского агентства ООН по СПИДу. Она сказала, что ее организация призвала компанию Gilead поделиться патентом Sunlenca с программой, поддерживаемой ООН, которая заключает широкие контракты, позволяющие производителям непатентованных лекарств производить дешевые версии лекарств для более бедных стран по всему миру. В США препарат для лечения ВИЧ стоит более 40 000 долларов в год, хотя суммы, которые люди платят, различаются.Доктор Хелен Бигрейв из организации "Врачи без границ" заявила, что инъекции могут "повернуть вспять эпидемию, если они будут доступны в странах с самым высоким уровнем новых инфекций". Она призвала компанию Gilead опубликовать цену на Sunlenca, которая была бы доступна для всех стран.В заявлении, сделанном в прошлом месяце, компания Gilead заявила, что еще слишком рано говорить о том, сколько будет стоить Sunlenca для профилактики в более бедных странах. Доктор Джаред Баетен, старший вице-президент Gilead по клиническим разработкам, сказал, что компания уже разговаривала с производителями дженериков и понимает, насколько "очень важно, чтобы мы двигались быстро".Еще одна прививка для профилактики ВИЧ, Апретюд, которую делают каждые два месяца, одобрена в некоторых странах, в том числе в Африке. Его стоимость составляет около 180 долларов США на пациента в год, что все еще слишком дорого для большинства развивающихся стран.Бьянима отметила, что в долгосрочной защите больше всего нуждаются женщины и девочки, ставшие жертвами домашнего насилия, а также мужчины-геи в странах, где однополые отношения криминализированы. По данным ЮНЭЙДС, 46% новых случаев ВИЧ-инфекции во всем мире в 2022 году пришлось на женщин и девочек, у которых в Африке вероятность заразиться ВИЧ в три раза выше, чем у мужчин.Бьянима сравнил новости о Sunlenca с открытием несколько десятилетий назад лекарств от СПИДа, которые могут превратить ВИЧ-инфекцию из смертного приговора в хроническое заболевание. Тогда президент ЮАР Нельсон Мандела приостановил действие патентов, чтобы обеспечить более широкий доступ к лекарствам. Позже цена упала с примерно 10 000 долларов на пациента в год до примерно 50 долларов.Олвету Кемеле, медицинский работник Фонда здоровья Десмонда Туту, предсказал, что прививки могут увеличить число людей, обращающихся за профилактикой ВИЧ, и замедлить распространение вируса. Она сказала, что молодые женщины часто прячут таблетки, чтобы избежать вопросов со стороны друзей и членов семьи. "Девочкам становится трудно продолжать их принимать", - сказала она.В докладе о состоянии глобальной эпидемии, опубликованном на этой неделе, ЮНЭЙДС заявила, что в 2023 году ВИЧ заразилось меньше людей, чем когда-либо с конца 1980-х годов. Ежегодно во всем мире ВИЧ заражает около 1,3 миллиона человек и умирают более 600 000 человек, главным образом в Африке. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в Африке, число случаев ВИЧ-инфекции растет в Восточной Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.В другом исследовании, представленном на конференции по СПИДу, Эндрю Хилл из Ливерпульского университета и его коллеги подсчитали, что как только производство Sunlenca будет расширено для лечения 10 миллионов человек, цена должна упасть примерно до 40 долларов за курс лечения. Он сказал, что крайне важно, чтобы органы здравоохранения получили доступ к Sunlenca как можно скорее."Это максимально близко к созданию вакцины против ВИЧ", — сказал он.