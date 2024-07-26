Новости » Кино
Райан Рейнольдс и Хью Джекман - в Книге рекордов Гиннесса
26.07.2024 13:17 Алина Груднева

Райан Рейнольдс и Хью Джекман - в Книге рекордов Гиннесса

Популярные голливудские актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте справочника о рекордных достижениях.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Актеры попали в нее в преддверии выхода общего фильма "Дэдпул и Росомаха". 
 
Рейнольдс и Джекман стали рекордсменами, благодаря трейлеру фильма, который за первые сутки после релиза успел собрать рекордное количество просмотров в мире - 365 миллионов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы