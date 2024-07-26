



Райан Рейнольдс и Хью Джекман - в Книге рекордов Гиннесса

Популярные голливудские актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса.



Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте справочника о рекордных достижениях.



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Актеры попали в нее в преддверии выхода общего фильма "Дэдпул и Росомаха".



Рейнольдс и Джекман стали рекордсменами, благодаря трейлеру фильма, который за первые сутки после релиза успел собрать рекордное количество просмотров в мире - 365 миллионов.

