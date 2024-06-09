



Актрисы и актеры призывают бороться с сексуальным домогательством

Звезды, включая Киру Найтли и Рут Уилсон, подписали открытое письмо, призывающее компании поддержать борьбу с издевательствами и сексуальными домогательствами.



В письме содержится призыв к творческим организациям помочь в финансировании нового наблюдательного органа - Независимого управления по стандартам творческой индустрии (Ciisa), которое будет расследовать жалобы в музыкальной, кино-, театральной и телевизионной индустрии.



В письме говорится: "В индустрии по-прежнему много жалоб на издевательства и домогательства".



В нем добавляется, что новый орган "очень нужен", чтобы помочь изменить ситуацию.



К письму присоединились актрисы Кара Делевинь, Кэри Маллиган, Ребекка Фергюсон, Наоми Харрис и Эмеральд Феннелл.



Актеры и исполнители мужского пола, включая Гая Реммерса, Джонни Свита, Джошуа Макгуайра и Роба Коузи, также поставили свои подписи.



BBC, Sky, ITV, Channel 4 и Viacom уже сделали первоначальный взнос в поддержку Ciisa.

