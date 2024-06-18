Умерла известная французская актриса Анук Эме
На 93-м году жизни скончалась известная французская актриса Анук Эме.
Информацию об этом подтвердила ее дочь Мануэла Папатакис.
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"Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже", - сообщила женщина.
Анук Эме (настоящее имя Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус) за свою карьеру сыграла в более чем 70 фильмах и сериалах. Среди ее самых известных работ - "Сладкая жизнь" Федерико Феллини, "Лола" Жака Деми.
Она была удостоена премии BAFTA за роль в фильме "Мужчина и женщина" Клода Лелуша. Также ее наградили в категории "лучшая актриса" на Каннском кинофестивале за роль в фильме "Прыжок в пустоту".