



Умерла известная французская актриса Анук Эме

На 93-м году жизни скончалась известная французская актриса Анук Эме.



Информацию об этом подтвердила ее дочь Мануэла Папатакис.



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"Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже", - сообщила женщина.





Анук Эме (настоящее имя Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус) за свою карьеру сыграла в более чем 70 фильмах и сериалах. Среди ее самых известных работ - "Сладкая жизнь" Федерико Феллини, "Лола" Жака Деми.



Она была удостоена премии BAFTA за роль в фильме "Мужчина и женщина" Клода Лелуша. Также ее наградили в категории "лучшая актриса" на Каннском кинофестивале за роль в фильме "Прыжок в пустоту".