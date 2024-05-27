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Представлен трейлер биографического фильма о Рейгане
27.05.2024 22:30 Алина Груднева

Представлен трейлер биографического фильма о Рейгане

Представлен трейлер биографического фильма "Рейган" о 40-м президенте США. 

По данным The Hollywood Reporter, на большие экраны он выйдет 30 августа.

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Бывшего президента США сыграет Деннис Квейд. В роли его супруги выступит Нэнси Рейган.

"От пыльного маленького городка до блеска Голливуда, а затем до лидерства на мировой арене. "Рейган" – это кинематографическое путешествие по преодолению трудностей", – сказано в описании.

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