



Представлен трейлер биографического фильма о Рейгане

Представлен трейлер биографического фильма "Рейган" о 40-м президенте США.



По данным The Hollywood Reporter, на большие экраны он выйдет 30 августа.



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Бывшего президента США сыграет Деннис Квейд. В роли его супруги выступит Нэнси Рейган.



"От пыльного маленького городка до блеска Голливуда, а затем до лидерства на мировой арене. "Рейган" – это кинематографическое путешествие по преодолению трудностей", – сказано в описании.