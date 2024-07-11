



Скончалась звезда фильма "Сияние"

В понедельник, 11 июля, на 76-м году жизни скончалась известная американская актриса Шелли Дюваль.



Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.



Партнер Дюваль Дэн Гилрой сообщил, что у нее было осложнение из-за диабета.



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Знаменитость скончалась в своем доме в техасском городе Бланко.



Шелли Дюваль известна по роли в легендарном фильме Стэнли Кубрика "Сияние", снятому по мотивам романа "короля ужасов" Стивена Кинга. В нем она сыграла главную роль.



Она была номинанткой на премии BAFTA и "Эмми". Также Дюваль была обладательницей приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.



Помимо прочего, она снималась в таких фильмах, как "Нэшвилл", "Три женщины", "Энни Холл", "Портрет леди" и в других кинолентах.