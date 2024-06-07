



Женщина подала в суд на Netflix из-за персонажа Baby Reindeer

Шотландка, которая, предположительно, послужила вдохновением для персонажа-сталкера Марты в хитовой драме Netflix Baby Reindeer, подала на Netflix в суд за клевету, халатность и нарушение конфиденциальности.



Фиона Харви, назвавшая себя женщиной, на которой основана Марта, утверждает в своем иске, что Netflix рассказал о ней "жестокую ложь" более чем 50 миллионам зрителей по всему миру.



Иск, поданный в суд Калифорнии, требует возмещения ущерба в размере более 170 миллионов долларов для г-жи Харви. Она утверждает, что в сериале Baby Reindeer она была представлена как осужденная преступница, которая провела время в тюрьме за преследование.



Netflix поклялась "энергично защищать это дело".



Компания заявила, что будет отстаивать право создателя и звезды сериала, шотландского комика Ричарда Гадда, "рассказать свою историю".



Мистер Гадд написал сериал о том, как его якобы преследовала женщина, с которой он познакомился в пабе, где работал. Ранее он уже обращался к поклонникам с просьбой воздержаться от попыток опознать Марту, персонажа, которого он впервые описал в стендап-комедии.



Он не указан в качестве ответчика в иске мисс Харви.

