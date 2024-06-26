



Оман: признание "палестинского государства" - путь к миру на Ближнем Востоке

Султанат Оман считает, что признание разными странами "палестинского государства" и предоставление палестинцам членства в ООН является путем к миру на Ближнем Востоке.



Такое заявление сделал член постоянной делегации страны в Организации Объединенных Наций Мохаммед бен Али Аль Шехи.



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Он выразил сожаление по поводу неспособности Совбеза ООН принять резолюцию, предоставляющую палестинцам "законное право" на членство.



Оман призвал всех членов Совета Безопасности уделять палестинскому вопросу "полное и справедливое внимание" и применять "справедливые стандарты" ко всем без исключения. Представитель страны приветствовал резолюцию в поддержку соглашения о достижении прекращения огня в Газе и призвал все стороны предпринять серьезные шаги по его осуществлению.