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Украинские хакеры атаковали компании в РФ
29.06.2024 12:00 Алина Груднева

Украинские хакеры атаковали компании в РФ

Украинские хакеры атаковали несколько российских компаний, которые поддерживают войну.

Информацию об этом подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Уточняется, что операцию провели активисты киберсообщества BO Team вместе с ГУР.

В частности, они уничтожили свыше 100 терабайтов данных разработчика ПО OrbitSoft, который выполняет контракты для ВС РФ.

Более того, уничтожены данные с восьми серверов разработчика и поставщика оборудования для навигации Orient Systems, которая сотрудничает с производителями военной техники.

Также уничтожены данные 19 серверов интернет-провайдеров в Нижнем Новгороде.

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