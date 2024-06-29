



Украинские хакеры атаковали компании в РФ

Украинские хакеры атаковали несколько российских компаний, которые поддерживают войну.



Информацию об этом подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.



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Уточняется, что операцию провели активисты киберсообщества BO Team вместе с ГУР.



В частности, они уничтожили свыше 100 терабайтов данных разработчика ПО OrbitSoft, который выполняет контракты для ВС РФ.



Более того, уничтожены данные с восьми серверов разработчика и поставщика оборудования для навигации Orient Systems, которая сотрудничает с производителями военной техники.



Также уничтожены данные 19 серверов интернет-провайдеров в Нижнем Новгороде.