



Американский пирс в Газе снова демонтируют

Временный пирс, установленный американцами в Газе для доставки гумпомощи по морю, вновь демонтируют.



Об этом сообщило Центральное командование США.



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По данным CENTCOM, пирс перенесен в ихраильский порт Ашдод из-за непогоды, которая ожидается в ближайшее время.



В США отметили, что с 17 мая через него доставлено 8831 тонны гуманитарной помощи.



"Только за последнюю неделю через морской пирс в Газу поступило более 4535 тонн гуманитарной помощи, что стало вторым по величине объемом помощи", - сказано в заявлении.