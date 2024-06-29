Американский пирс в Газе снова демонтируют
Временный пирс, установленный американцами в Газе для доставки гумпомощи по морю, вновь демонтируют.
Об этом сообщило Центральное командование США.
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По данным CENTCOM, пирс перенесен в ихраильский порт Ашдод из-за непогоды, которая ожидается в ближайшее время.
В США отметили, что с 17 мая через него доставлено 8831 тонны гуманитарной помощи.
"Только за последнюю неделю через морской пирс в Газу поступило более 4535 тонн гуманитарной помощи, что стало вторым по величине объемом помощи", - сказано в заявлении.