



Марин Ле Пен "стерла в пух и прах" Макрона



Марин Ле Пен заявила, что ее партия "практически уничтожила" Эммануэля Макрона после победы в первом туре голосования на выборах во Франции.



"Национальное объединение" г-жи Ле Пен одержало победу над правящим центристским альянсом г-на Макрона, как показали экзит-поллы прошлой ночью, что повышает перспективы антииммиграционного, антибрюссельского правительства в Париже.



Авантюра г-на Макрона по объявлению внеочередного голосования после обидного поражения от партии г-жи Ле Пен на европейских выборах, похоже, потерпела грандиозное фиаско.



Партия лидера националистов набрала около 34 % голосов, левый "Новый народный фронт" занял второе место с 29 %, а коалиция "Вместе" г-на Макрона - третье с 20,5-23 %, согласно различным опросам.



Сегодня утром, 1 июля, Министерство внутренних дел Франции опубликовало данные о процентном соотношении результатов первого тура голосования. По его данным, РН и его союзники набрали 33 %голосов избирателей, в то время как левый "Новый народный фронт" занял второе место с 28 %.



Центристский блок президента Макрона набрал 20 %, сообщили в министерстве.





Результаты воскресного вечера 30 июня заставили президента Франции и левый блок страны разрабатывать стратегии по снятию кандидатов в надежде победить "Национальное объединение" во втором туре голосования.



Г-н Макрон призвал к созданию "широкого альянса", чтобы предотвратить победу “жестких правых”. "Столкнувшись с "Национальным объединением", настало время для создания большого, явно демократического и республиканского объединения для второго тура", - сказал он.



Его премьер-министр Габриэль Атталь сказал: "Ни один голос не должен достаться "Национальному объединению"".



"Крайне правые стоят у ворот власти", - предупредил он, заявив, что его партия не будет действовать в 60 избирательных округах, чтобы поддержать "республиканских" кандидатов против "Национального объединения".



Эдуар Филипп, бывший премьер-министр, призвал будущих депутатов, занявших третье место в первом туре голосования, отказаться от участия в выборах, чтобы не дать кандидатам от ультраправых и ультралевых одержать победу.



"Я считаю, что не следует отдавать голоса кандидатам от "Национального объединения" или от крайне левых, с которыми мы расходимся не только по программам, но и по фундаментальным ценностям", - сказал он в телевизионном заявлении.



По прогнозам, "Национальное объединение" может получить от 230 до 280 мест в 577-местном Национальном собрании, с небольшими шансами на абсолютное большинство.



Альянс левых мог получить 115-145 мест, а лагерь Макрона - 115-145 мест. Правые республиканцы могут получить 30-50 мест.