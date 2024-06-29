Госпереворот в Боливии: генерал отправлен в тюрьму
Боливийский генерал Хуан Хосе Сунига, который на этой неделе возглавил попытку государственного переворота, был отправлен в тюрьму.
Его отправили под административный арест на шесть месяцев.
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Генерала обвинили в терроризме и участии в вооруженном восстании против страны. Расследование продолжается.
Напомним, что в Боливии предотвращена попытка военного государственного переворота. Бывший президент Боливии Эво Моралес, который принадлежит партии “Движение к социализму” заявил в своем аккаунте в Х, что “назревает государственный переворот”.