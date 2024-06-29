



США выдвинули новую формулировку сделки по Газе



Вашингтон предложил новую формулировку для некоторых частей предлагаемого соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.



Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на три источника.



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Уточняется, что США продвигают последнее предложение, озвученное президентом США Джо Байденом, с Катаром и Египтом в качестве посредников.



В Вашингтоне хотят, чтобы эти две страны в ходе переговоров думали о том, сколько и какие палестинские заключенные будут освобождены в обмен на всех живых заложников-мужчин. В то же время Израиль собирается обсудить "демилитаризацию" Газы и другие вопросы.



"США прилагают все усилия, чтобы найти формулу, которая позволит достичь соглашения", — сказал источник.