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США выдвинули новую формулировку сделки по Газе
29.06.2024 07:45 Алина Груднева

США выдвинули новую формулировку сделки по Газе


Вашингтон предложил новую формулировку для некоторых частей предлагаемого соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на три источника.

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Уточняется, что США продвигают последнее предложение, озвученное президентом США Джо Байденом, с Катаром и Египтом в качестве посредников. 

В Вашингтоне хотят, чтобы эти две страны в ходе переговоров думали о том, сколько и какие палестинские заключенные будут освобождены в обмен на всех живых заложников-мужчин. В то же время Израиль собирается обсудить "демилитаризацию" Газы и другие вопросы.

"США прилагают все усилия, чтобы найти формулу, которая позволит достичь соглашения", — сказал источник.

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