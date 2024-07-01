Досрочный выборы в парламент Франции: представлены результаты
Утром, 1 июля, во Франции подвели итоги первого тура досрочных парламентских выборов.
По данным BFM TV, как и прогнозировалось, "Национальное объединение" Марин Ле Пен одержало победу.
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Результаты первого тура выборов во Франции:
- "Национальное объединение" - 33,14% (255-295 потенциальных мест);
- "Народный фронт" - 27,99% (от 120 до 140 потенциальных мест);
- Центристский альянс Макрона "Вместе" - 20,04% (от 90 до 125 потенциальных мест).
Остальные партии и альянсы не преодолели барьер в 12,5%. Теперь французам предстоит второй тур выборов, который состоится 7 июля.