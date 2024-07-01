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Досрочный выборы в парламент Франции: представлены результаты
01.07.2024 09:27 Алина Груднева

Досрочный выборы в парламент Франции: представлены результаты

Утром, 1 июля, во Франции подвели итоги первого тура досрочных парламентских выборов.

По данным BFM TV, как и прогнозировалось, "Национальное объединение" Марин Ле Пен одержало победу.

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Результаты первого тура выборов во Франции:

  1. "Национальное объединение" - 33,14% (255-295 потенциальных мест);
  2. "Народный фронт" - 27,99% (от 120 до 140 потенциальных мест);
  3. Центристский альянс Макрона "Вместе" - 20,04% (от 90 до 125 потенциальных мест).
Выборы в парламент Франции. Известны результаты первого тура голосований

Остальные партии и альянсы не преодолели барьер в 12,5%. Теперь французам предстоит второй тур выборов, который состоится 7 июля.

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