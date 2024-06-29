



Выборы в Иране: лидирует бывший переговорщик по ядерной программе

На выборах президента Ирана лидирует сторонник аятоллы Али Хаменеи, бывший переговорщик по ядерной программе страны Саид Джалили.



Из более чем 10,3 млн подсчитанных на сегодняшний день бюллетеней, он набрал более 4,26 миллиона голосов.

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Его соперник, депутат Масуд Пезешкиан, набрал около 4,24 миллиона голосов. Явка составила около 40%. По данным иранских СМИ, это ниже ожиданий в Иране. По данным Tasnim, второй тур досрочных президентских выборов весьма вероятен.



Ожидается, что следующий президент не приведет к каким-либо серьезным изменениям в политике в отношении ядерной программы страны или в поддержке группировок на Ближнем Востоке, поскольку Хаменеи берет на себя всю ответственность по важнейшим государственным вопросам.



Однако президент руководит текущей деятельностью правительства и может влиять на тон внешней и внутренней политики Ирана.