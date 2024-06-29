



В Косово запретили TikTok

Сотрудникам правительства Косово запретили пользоваться популярноя китайской социальной сетью TikTok.



Об этом сообщает местное издание KOHA.net.



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По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, такое предложение сделалало министерство внутренних дел, чтобы устранить киберриски.



"Все государственные служащие обязаны удалить TikTok со своих устройств. Он разрешен на личных устройствах, но не через государственную сеть", – пояснил глава МВД Бардхил Добра.