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В Турции в ДТП попал автобус, перевозивший людей со строящейся АЭС
29.06.2024 11:46 Алина Груднева

В Турции в ДТП попал автобус, перевозивший людей со строящейся АЭС

Днем, 29 июня, в Турции пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем.

По предварительным данным, погибли два человека.

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Ранения получили около 35 человек. Автобус перевозил людей со строящейся атомной электростанции "Аккую".

Устанавливается причина аварии. Пострадавших госпитализировали.

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