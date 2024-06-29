



В Турции в ДТП попал автобус, перевозивший людей со строящейся АЭС

Днем, 29 июня, в Турции пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем.



По предварительным данным, погибли два человека.



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Ранения получили около 35 человек. Автобус перевозил людей со строящейся атомной электростанции "Аккую".



Устанавливается причина аварии. Пострадавших госпитализировали.