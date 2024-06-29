В Турции в ДТП попал автобус, перевозивший людей со строящейся АЭС
Днем, 29 июня, в Турции пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем.
По предварительным данным, погибли два человека.
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Ранения получили около 35 человек. Автобус перевозил людей со строящейся атомной электростанции "Аккую".
Устанавливается причина аварии. Пострадавших госпитализировали.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaraland https://t.co/0TPzi9jQdQ #Afyonkarahisar— Türkiye'nin Son 48 Saati (@son48saatcom) June 29, 2024