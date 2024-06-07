



Фильм Кевина Костнера "Горизонт" рискует провалиться в прокате

Новый эпический фильм Кевина Костнера "Горизонт", бюджет которого составил 100 миллионов долларов, по прогнозам, может открыть прокат с показателями всего в 12 миллионов долларов. Это значительно ниже ожиданий для столь крупнобюджетного проекта.



"Горизонт", являющийся первым из четырех фильмов, запланированных Костнером, рассказывает о временах освоения Дикого Запада в США. Несмотря на грандиозные планы и амбиции, текущие прогнозы кассовых сборов заставляют задуматься о будущем проекта.



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Источники из индустрии указывают на несколько факторов, которые могут повлиять на слабый старт фильма. Один из главных - конкуренция с другими высокобюджетными картинами, выходящими в то же время. Кроме того, жанр вестерна не всегда гарантирует успех в современных кинозалах, что также могло сыграть свою роль в заниженных прогнозах.



Также стоит отметить, что "Горизонт" подвергся ряду производственных проблем, которые могли повлиять на конечный продукт. Однако Кевин Костнер, известный своей приверженностью к качеству и деталям, уверен в своем проекте и надеется, что зрители оценят его работу по достоинству.



Ситуация с "Горизонтом" подчеркивает риски, связанные с производством масштабных фильмов, особенно в жанрах, которые могут быть менее популярны у широкой аудитории. Будущее покажет, сможет ли фильм превзойти ожидания и завоевать сердца зрителей, несмотря на текущие прогнозы.



