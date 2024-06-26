



ПАСЕ признала действия РФ против Украины геноцидными

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала геноцидное намерение в действиях России против Украины. За резолюцию проголосовали 103 депутата, сообщила народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" и член делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук 26 июня 2024 года.



Документ содержит беспрецедентные пункты насчет поддержки украинской культуры и сохранения украинской идентичности. Резолюция осуждает государственную политику русификации, которую представители России внедряли на временно оккупированных территориях Украины с 2014 года. В частности, речь идет о запрете украинского языка, культурной идентичности, литературы и истории.



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"В резолюции четко закреплено, что умышленное уничтожение культурного наследия и стирание культурной идентичности в Украине являются военными преступлениями, преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую национальную идентичность," – подчеркнула Кравчук.



Кроме того, ПАСЕ приняла правку, признающую, что россияне проводят политику русификации по отношению к коренным народам РФ.



Резолюция призывает государства-члены ПАСЕ усилить санкции против России и предусмотреть полное возмещение ущерба на основании международного права. Члены ПАСЕ также будут помогать Украине собирать доказательства военных преступлений РФ против культурного наследия и разрабатывать проекты для его сохранения.