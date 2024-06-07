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Представлен трейлер фильма "Чужой: Ромул"
07.06.2024 03:34 Алина Груднева

Представлен трейлер фильма "Чужой: Ромул"

Киностудия 20th Century Studios представила первый трейлер фильма "Чужой: Ромул".

Режиссером выступил Феде Альвареса.

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На большие экраны фильм ужасов выйдет 16 августа. По сюжету, события разворачиваются между первой и второй частями от 1979 и 1986 года. 

"Чужой: Ромул" будет повествовать о группе молодых космических колонизаторов, столкнувшихся с самой страшной формой жизни во Вселенной.

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