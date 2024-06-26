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Израиль поддерживает правых Ле-Пен?
26.06.2024 18:59 MIGnews.com

Израиль поддерживает правых Ле-Пен?

Министр диаспоры Амихай Хикли опубликовал в Х ролик с выступлением лидера ультраправой французской политической партии, что означает прекращение бойкота этой партии израильскими чиновниками, длившегося десятилетиями.

Хикли называет видео, в котором Джордан Барделла выступает против решения о двух государствах, "драматическим" и добавляет субтитры на иврите, чтобы израильтяне могли понять его послание.

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Партия была основана в 1972 году Жаном-Мари Ле Пеном, который неоднократно был обвинен за антисемитские высказывания, и Пьером Буске, бывшим командиром нацистской партии Ваффен-СС.

С тех пор как дочь Ле Пена Марин возглавила партию в 2011 году, она попыталась очистить ее от прошлого и завоевать признание мейнстрима. Она дистанцировалась от антисемитской риторики своего отца и исключила его из партии в 2015 году. В то же время она сосредоточилась на мусульманах, которые составляют 11 % населения Франции, как на угрозе для страны.

Но даже несмотря на то, что Марин Ле Пен публично осуждает антисемитизм, ее сторонники, по мнению некоторых экспертов, по-прежнему в непропорционально большой степени придерживаются антисемитских взглядов.

 


 

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